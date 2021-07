Gratis smoutebollen voor bewoners woonzorgcentra Zonhoven: "Ze verdienen het"

"Sinds we terug mochten starten heb ik zo'n 10 kermissen gedaan. De gemeente heeft er toch voor gezorgd dat ik de winterstop heb kunnen overleven", gaat Panis verder. "We zijn blij dat we konden starten en we hopen dat het zo mag blijven. In onze sector gaat het om meer dan centjes verdienen, wij willen ook mensen vermaken. Als dat wegvalt, dan kom je in een put terecht en we zijn niet gewoon om thuis opgesloten te zitten."