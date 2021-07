Vermoedelijke hackers achter de grote cyberaanval eisen maar liefst 70 miljoen dollar om bestanden opnieuw vrij te geven

Hoe gingen de hackers te werk?

De hackers drongen binnen bij Kaseya, een Amerikaans softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in cyberveiligheid. Eens binnen stuurden de hackers vrijdagavond een valse beveiligingsupdate naar de klanten van Kaseya. Eens die valse update geïnstalleerd was, kregen de bedrijven een bericht dat hun computersysteem geïmpacteerd was en dat ze miljoenen zouden moeten betalen om hun bestanden opnieuw in handen te krijgen.

Op die manier werden honderden bedrijven over de hele wereld lamgelegd, onder meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Colombia, Zuid-Afrika, Zweden en Nederland. Zo moesten honderden winkels van supermarkt Coop zaterdag sluiten omdat de kassa's offline waren - een gevolg van de aanval. Het Witte Huis had dit weekend te kennen gegeven dat het contact zou opnemen met de slachtoffers "om hulp te bieden".