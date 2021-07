Halle wil wateroverlast in centrum aanpakken met bufferbekken langs Ninoofsesteenweg

En zo denkt ook burgemeester Marc Snoeck er over: "We hebben de afgelopen jaren de riolering in de Basiliekstraat vernieuwd en we hebben ook mobiele schotten aangekocht voor de handelaars in het centrum, maar dit blijft één van de laagste punten van onze stad. Het water komt van de wijk Wolvendries en dat water stroomt vanaf de Ninoofsesteenweg richting centrum. Daarom zullen we een groter bufferbekken moeten plaatsen in de Wolvendries. Dat zal dan in de buurt van de Ninoofsesteenweg moeten komen. De plaatsing van dat bufferbekken zal dan ook ongetwijfeld voor de nodige verkeershinder zorgen. Waar het kan komen, moet nog uitgezocht worden. Ook moet er dan nog een aannemer gezocht worden, zo'n bufferbekken is dat ook nog niet meteen voor morgen.