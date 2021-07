Handelaars uiten kritiek op plannen voor Grote Markt in Sint-Niklaas: "Veel moeilijker voor mensen die met auto komen"

Nu het plan een definitieve vorm krijgt, is er heel wat frustratie bij lokale handelaars. "In onze whatsapp-groep is bijna niemand te vinden die het volledig eens is met het huidige plan", klinkt het bij Vaerewijck, die ook zelf handelaar is in het stadscentrum. "Daarnaast is er enkel een belofte dat er in de Hofstraat extra parking komen", zegt Vaerewyck. "Helaas komt deze er misschien helemaal niet meer."

"En in tussentijd wordt het autoparkeerprobleem steeds dramatischer. Er wordt nauwelijks geluisterd naar onze voorstellen. Er zijn nu al collega-winkeliers die een uitweg zoeken naar de deelgemeenten en de rand van de stad." Het Stadskerncomité overweegt nu acties op poten te zetten zoals het uithangen van zwarte vlaggen of het plaatsen van bordjes met daarop "te koop" of "te huur" in het uitstalraam van de winkeliers hun zaak.