Hongaarse premier Orbán is eerste leider van EU-lidstaat op lijst met vijanden van persvrijheid 

"De publieke radio werd gecentraliseerd in de MTVA, de overkoepelende organisatie van de Hongaarse publieke omroepen waartoe ook het persbureau MTI behoort. De regionale pers is sinds de zomer van 2017 volledig in handen van regeringsgezinde ondernemers. In de herfst van 2018 werden bijna 500 regeringstrouwe mediabedrijven in één holding gebracht, om hun berichtgeving centraal te coördineren."