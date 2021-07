Wat is de erfenis van Jeff Bezos na 27 jaar als CEO van Amazon? "Opvolger krijgt bedrijf in handen dat springlevend is"

"Bezos heeft als een enorme visionair een bedrijf uitgebouwd. Hij heeft in 1996 al min of meer voorspeld waar het bedrijf naartoe ging. De brief die hij in 1997 schreef naar de aandeelhouders, wordt nog steeds jaarlijks naar de aandeelhouders gestuurd. Het is onwaarschijnlijk wat die man toen allemaal al had verzonnen. Bezos had toen al een heel sterke visie. Dat is waarom Amazon zo’n succesvol bedrijf is."

"Eigenlijk krijgt de opvolger een bedrijf in handen dat springlevend is en nog altijd heel hard groeit", zegt Van Ossel. "Bezos heeft een heel management onder zich dat in principe het werk gewoon kan voortzetten. Je merkt ook aan de beurskoersen dat Amazon niet plos veel minder waard zal zijn. Dat betekent dus ook dat er geen grote veranderingen op komst zijn."