Kunstenaar Paul Van Hoeydonck eerste ereburger van Wijnegem: "Even grote eer als m'n tentoonstelling in het Guggenheim in New York"

Zijn echtgenote Marleen benadrukt echter dat hij haar jong houdt. "Fysiek ben ik 41 jaar jonger, maar mentaal is hij veel jonger dan de meeste mensen van mijn generatie. Zijn geest is enorm jong. Hij is een kunstenaar en werkt 8 à 10 uur per dag. Hij tekent, maakt reliëfs en zo zit hij in zijn kosmos. Die kent geen leeftijd en houdt hem jong. Hij omringt zich ook graag met jonge mensen en blijft heel to the point. Het is Paul die me jong houdt en leert niet vast te zitten in bepaalde categorieën, situaties en leeftijden."