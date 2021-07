Lotte Vermeir volgt Olivier Goris op als netmanager van zenders Eén en Canvas

Lotte Vermeir (36) werkt sinds 2008 voor de VRT. Ze was onder meer hoofd van de studiedienst. In 2015 ging ze aan de slag als rechterhand van Olivier Goris bij het netmanagement van Eén en Canvas. Van daaruit bouwde Vermeir ook VRT NU mee uit. Sinds kort was ze verantwoordelijk voor de digitale strategie en de digitale portfolio van de VRT.



Haar adjunct wordt dus Lin Delcour (38). Zij volgde als aanbodsverantwoordelijke sinds 2018 zowel interne als externe projecten en programma’s voor Eén en Canvas op. Als voormalig programmamaker begeleidde ze producties zoals "Het huis" en "De ideale wereld". In 2005 begon Delcour als journalist bij VRT NWS op de redacties van "Koppen", "Het Journaal" en verschillende verkiezingsprogramma’s. Na vier jaar eindredactie bij "Koppen" tekende ze mee de vernieuwing van "Panorama" tot het onderzoeksprogramma "Pano" uit.