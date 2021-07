Meer West-Vlamingen gingen in 2020 naar het OCMW voor een leefloon: "Provincie met de grootste stijging"

In West-Vlaanderen hebben tussen maart en december 2020 zo'n 6.000 extra mensen een leefloon gekregen. Daarmee is West-Vlaanderen de provincie met het hoogste aantal nieuwkomers, die een leefloon gevraagd hebben. Opvallend is dat het grotendeels mensen zijn die werk hebben, die in armoede terechtkomen en niet mensen die een uitkering kregen. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Vicky Reynaert (Vooruit) heeft opgevraagd bij minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS).

"We zien vooral een stijging in de groep van 18- tot 44-jarigen", vertelt parlementslid Reynaert. "Aan de ene kant zien we dat corona een zeer zware impact heeft gehad op studenten, die ineens hun inkomsten van studentenarbeid kwijt raakten en hun kot niet meer konden betalen. Maar aan de andere kant gaat het ook over werkende, jonge gezinnen, die opeens thuiszaten en hun inkomsten zagen dalen met 1 maand geen of minder loon. En die dan op het einde van de maand bij het OCMW moesten aankloppen voor ondersteuning." Minister Lalieux werkt daarom aan een nieuw federaal armoedeplan.