Aangelegde duin op strand van Raversijde leidt tot minder zandoverlast

Over een lengte van 700 meter werd er massaal helmgras geplant op het strand. Dat gras staat in 10 vakken, die afgebakend zijn met hagen van stokken en twijgjes rijshout. Dat helmgras moet rondwaaiend zand opvangen en vasthouden. Daardoor moet er een duin ontstaan, die voorkomt dat er bij stormen zand over de dijk tot op de kustbaan en de tramsporen waait. Na 4 maanden is de eerste evaluatie van het project positief. Peter Van Besien van MDK: "Er is duidelijk minder zandoverlast. We zien dat er vooral aan de zeezijde van de aanplantingen een duin groeit die intussen al 50 tot 80 cm hoog is."