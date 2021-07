Opgelet voor valse sms over schoolbonus: "Oplichters spelen in op actualiteit om je te verleiden" 

De schoolbonus wordt normaal automatisch door het VUTG uitbetaald in augustus, samen met het Groeipakket. Toch ontvangen heel wat mensen momenteel een sms of WhatsApp-berichtje met daarin een link om de bonus nu al te ontvangen. "Een uitbetaler van het Groeipakket vraagt je nooit om pincodes, codes op een kaartlezer of kaartgegevens, ook niet via de telefoon. Er wordt ook nooit gevraagd om gegevens te controleren via linken in sms of WhatsApp-berichten", stelt Leen Du Bois, woordvoerder van het VUTG.