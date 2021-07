Overlast op speelpleintjes: Zoersel roept inwoners op om rekening te houden met elkaar

Volgens Verstreken kan al heel veel opgelost worden door in gesprek te gaan. "Ik denk dat we soms niet genoeg durven iemand aan te spreken. Als het er echt over gaat, mag je als buur de jongeren zeker vragen het wat rustiger aan te doen of hun afval op te ruimen. We zijn dan misschien wel boos, maar een gesprek laat ten minste toe elkaars situatie te begrijpen. Zo kan je je gedrag veel makkelijker aanpassen. " Ze moedigt buren ook aan om bij ernstige vormen van overlast, zoals vandalisme, best meteen de politie te bellen.