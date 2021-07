Onverwacht 781.000 doses coronavaccin geleverd: zijn er nog genoeg armen om te prikken en wat met overschotten?

Als er de komende tijd vaccins op overschot blijken te zijn, die natuurlijk nog niet ontdooid zijn, zullen die naar armere landen worden gebracht. “Daarover zijn op federaal niveau afspraken gemaakt”, legt Dirk Dewolf uit.

En dat gebeurt via verschillende wegen: “Er is bijvoorbeeld het programma van de Europese Unie en er is ook het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitdaging is om geen vervallen vaccins te laten aankomen in die landen, zoals in Malawi is gebeurd met een Europese lading. Tijdigheid is daar ook van groot belang”, besluit Dewolf.