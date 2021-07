Nederlands Planbureau waarschuwt: landbouw dreigt op sommige plaatsen onmogelijk te worden

“Door de oogharen heen tekent zich een eindbeeld af waarin open vormen van veehouderij en akkerbouw in met name de stikstofgevoelige provincies Gelderland, Brabant en Overijssel ruimtelijk gezien een sluitpost zijn. Oók wanneer deze landbouwsectoren biologisch, kringloop, natuurinclusief of hoogtechnologisch van aard zijn”, klinkt het in het rapport. Lees: zelfs biolandbouw dreigt onmogelijk te worden als in die provincies dezelfde stikstofnormen zouden gelden als in de rest van Nederland.