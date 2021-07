Honderden migranten steken vanuit Wit-Rusland grens met Litouwen over, EU: "Politiek gemotiveerd"

In de nacht van zaterdag op zondag pakten Litouwse grensbewakers 160 migranten op, die vanuit Wit-Rusland de grens waren overgestoken. Dat is twee keer meer dan in heel vorig jaar, toen er amper 81 migranten werden tegengehouden. In totaal zijn er dit jaar al meer dan 1.200 vluchtelingen en migranten tegengehouden, die vanuit Wit-Rusland illegaal de grens met EU-lidstaat Litouwen overstaken.