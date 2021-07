Politieagent buiten diensturen in elkaar geslagen in Herentals nadat hij door daders als lid van drugteam was herkend

Zondagochtend rond 1.30 uur werd in Herentals een lid van het drugteam van Politiezone Neteland in elkaar geslagen. De man was op het moment van de feiten niet in functie. Hij werd herkend door twee mannen. Zij gaven hem en z'n partner enkele rake klappen. De twee daders konden gearresteerd worden. "Hier tillen we heel zwaar aan. Geweld tegen de politie wordt zwaar bestraft", benadrukt burgemeester Mien van Olmen (CD&V)