Alweer wateroverlast door hevige regen: "Opwarming van de aarde betekent ook meer korte en intense buien"

We kunnen er maar beter aan wennen want samen met warme en droge zomers zijn die hevige regenbuien perfecte illustraties van de klimaatopwarming. "Als men spreekt over opwarming, dan gaat dat over gemiddeldes en over de lange termijn. Het wil dus niet zeggen dat we na droge en warme zomers ook geen relatief koude en natte zomers kunnen hebben", legt professor emeritus in de hydraulica aan de KU Leuven, Jean Berlamont uit in "De ochtend" op Radio 1.