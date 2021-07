Gent heeft 10.000 nieuwe studentenkoten nodig

"Om het aantal studentenvoorzieningen drastisch te verhogen moeten we een actieplan opstellen", zegt schepen van Wonen Tine Heyse. "Zo moeten we gaan kijken wat we gaan doen met de studenten die in gezinswoningen en appartementen wonen." Het is wel niet de bedoeling om studenten die nu in gezinswoningen wonen daar onmiddellijk uit te zetten. Er moeten eerst alternatieven komen, zei Heyse ook.