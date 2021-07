Roeselare organiseert "Masked runner": "Unieke sportactiviteit voor jong en oud"

Na de "Masked singer" loopt er in Roeselare nu ook een "Masked runner". Elke week voor de komende 8 weken zal een bekende Roeselarenaar op een loop- of wandelroute lopen, gekleed in een gemaskerd pak. Langs die specifieke route zijn tips te vinden over wie in het pak zit. Het pak geeft meestal een kleine tip over wie erin zit, maar wie de bekende Roeselaarnaar écht wil ontmaskeren wandelt best zelf de route af. Iedereen, ook niet-Roeselarenaars, kunnen iedere week een gokje wagen.

Met deze wedstrijd wil de Roeselare zijn wandelroutes promoten. "In onze stad en in de deelgemeenten hebben we meer dan 80 kilometer aan loop-of wandelroutes, maar er zijn nog veel mensen die ze niet kennen. Door er met "Masked runner" een wedstrijd van te maken, willen we die mensen overtuigen om de routes te leren kennen", zegt publieksmedewerker Bjorn Leenknecht.