Stekene huldigt nieuwe atletiekpiste in: "We hopen er ook professionele wedstrijden te organiseren"

Sportclubs uit de gemeente Stekene kunnen vanaf nu gebruikmaken van een gloednieuwe atletiekpiste. Die is zaterdag officieel ingehuldigd door Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en vanaf vandaag is ze open voor het grote publiek. Mensen kunnen er ook meer doen dan uitsluitend loopsporten. "Er zijn veel opties. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook aan ver- of hoogspringen doen, maar ook aan speerwerpen of kogelstoten", zegt schepen van Sport, Lorette De Permentier (N-VA).