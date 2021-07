Veehouders krijgen wolfproof omheiningen voortaan volledig terugbetaald

De Boerenbond is tevreden dat niet alleen schapenboeren maar ook rundveehouders en paardenfokkers in aanmerking komen voor de steunmaatregelen. "Er was toch wel wat paniek ontstaan bij onze rundveehouders, nadat een rund gedood is door een of meerdere wolven", vertelt Peter Bruggen van Boerenbond Limburg. "En verschillende rundveehouders denken eraan om bepaalden weilanden die in het leefgebied van de wolf liggen wolfproof te gaan maken. Dus als er nu een subsidie is van 100 procent dan is dat een goede zaak. Maar het is uiteraard onmogelijk om alle weides op die manier te omheinen."