Vernatting vallei van de Zwarte Beek in Lummen zorgt voor onrust: "We vrezen dat onze kelders onder water zullen lopen"

Nochtans is het juist een oplossing voor wateroverlast. In de grond zit kostbaar en uniek veen, verspreid over zo'n 750 hectare. "De structuur van de waterwegen kunnen de stortvloed van regen niet meer aan. En de oplossing zit volgens ons in het veen dat dienst doet als een spons", zegt Christophe van Acker die het gebied er als geen ander kent en mee verantwoordelijk is voor het beleidsplan. "Als we die spons terug kunnen natzetten, dan kunnen we net daardoor wateroverlast in piekperiodes van zomerregenbuien, als in periodes van extreme droogte opvangen in die spons."