Jeugdraad na zwarte lijst voor amokmakers in Blaarmeersen: "Geef jongeren inspraak in beleid"

Begin juni waren er vechtpartijen op het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen waar groepen Brusselse jongeren bij betrokken waren. Als reactie voerden de Gentse burgemeester en politie strenge maatregelen in: wie geen reservatiebewijs heeft en van buiten Oost-Vlaanderen komt, mocht er niet meer in.



Op 16 juni waren er controles in de buurt van het Gentse station en Brusselse jongeren zonder reservatiebewijs werden weer op de trein naar de hoofdstad gezet.



Dat is niet naar de zin van de Vlaamse jeugdraad en de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Priscilla Keuppens van de Vlaamse jeugdraad: "Die aanpak lost niets op, het probleem gaat zich zo gewoon verleggen."

De jeugdraden willen inspraak in het beleid. Keuppens: "Wij hopen dat politici naar ons gaan luisteren, want het is belangrijk om te weten hoe jongeren het zelf zien." Volgens Keuppens is er dringend meer zwemwater nodig in Brussel. "Er is nu wel een klein zwembadje voor 200 mensen, maar dat is bijlange niet genoeg."



Volgens Keuppens is er ook sprake van ethnische profilering door de Gentse politie. Zij zegt dat dat heel vaak gebeurt, ook elders. "Het is heel moeilijk om te gaan zwemmen als je een andere ethnische achtergrond hebt."