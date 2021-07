Willem Vermandere keert deze zomer terug naar Lauwe met zijn tentoonstelling "Voortdoen"

De coronacrisis was voor beeldend kunstenaar Vermandere geen reden om stil te zittten. De titel van de tentoonstelling weerspiegelt het motto van Willem: "Er is weinig tijd en veel om te doen, dus doe voort! Want je hebt niet geleefd, als je niet gewerkt hebt." In het cultuurcentrum Het Applauws in Lauwe staan enkele van zijn recente beeldhouwwerken en houtsneden. Het houtsneewerk is een eerbetoon aan bomen, aan de natuur. Iets wat meer mensen kunnen linken aan de muziek van Willem Vermandere.

(Lees voort onder de foto)