Zeldzaam zestiende-eeuws "Zeeboek", dat kust van Denemarken tot Spanje beschrijft, erkend als Vlaams Topstuk

Zeldzaam is het “Zeeboek” zeker; er is maar een tiental van die handgeschreven exemplaren bewaard. Ze werden intensief gebruikt op zee en zijn later ook vervangen door gedrukte handleidingen. Het "Zeeboek" uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dateert zeker van voor 1570, omdat het Waddeneiland Bosch erop staat. Dat eiland verdween onder water in 1570 bij een vloed. In een ander exemplaar, iets later gemaakt, wellicht in 1580, is de plek gemarkeerd als zandbank, onder water dus.