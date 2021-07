Vlaamse zomerscholen starten: "Spelen en leren gaat hand in hand"

Heel de zomer lang zijn er overal in Vlaanderen zomerscholen. In Lievegem, in het Meetjesland, beginnen ze er vandaag al aan. "De komende twee weken nemen 30 leerlingen deel", zegt directeur Lode Wytynck, "We spraken vooral de zwakkere leerlingen aan die extra oefening konden gebruiken." Vooral kinderen die het soms moeilijk hebben extra tijd nodig. " We merken dat leerlingen uit de jongere leerjaren extra aandacht nodig te hebben. Voor hen is het extra moeilijk om zich lang te concenctreren achter de computer, voor hen is het belangrijk dat we de basisleerstof er nog eens indrillen."

De directeur is tevreden over het aantal deelnemers: "We kunnen spreken van een succes, want we zijn pas laat in gang geschoten, en bovendien hadden heel wat gezinnen al andere plannen."