Openbaar zwembad in Brussel krijgt veel kritiek, maar: "Iedereen moet de kans krijgen om te zwemmen"

Sinds de opening van Flow krijgt organisatie Pool is Cool veel kritiek. In de eerste plaats omdat een boerkini dragen toegelaten is. Dat is een zwempak dar bijna het hele lichaam bedekt. Een ander kritiekpunt is dat er een apart uurtje zwemmen voor vrouwen is. Uit politieke hoek kwamen al verschillende reacties van onder andere N-VA, maar vooral ook van de liberale partijen.

Oud-voorzitter en burgemeester van Aarschot, Gwendolyn Rutten vindt dat Pool is Cool hiermee een verkeerd signaal geeft. “Eigenlijk zet je dan de wereld op z’n kop. Je moet het gedrag van die mannen aanpakken. Het is niet de bedoeling dat we terug in een gescheiden samenleving gaan leven. In onze samenleving delen we de publieke ruimte gewoon. En dan moet iedereen zich netjes houden aan de regels met respect voor elkaar. Het opsplitsen van die uren heeft geen enkele zin.”