1 op de 3 horecazaken in provincie Antwerpen heeft geen verplichte CO2-meter

Café Pelikaan in Antwerpen is er dan weer van overtuigd dat het volstaat om alle deuren open te laten staan. "We hebben eigenlijk geen meter nodig, want er is hier een constante luchtcirculatie", vertelt de uitbaatster aan Radio 2 Antwerpen.

Een CO2-meter moet nochtans verplicht in het zicht van de klant hangen, maar die klant stelt het amper in vraag, zo klinkt het onder meer bij het Antwerpse café 't Klokske (n.v.d.r.: waar wel een meter staat): "Ik denk niet dat de klant ermee bezig is, want tot op vandaag heeft nog niemand erachter gevraagd."