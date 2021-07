14 jaar cel voor hoofdverdachte in grote kindermisbruikzaak in Duitse stad Münster

De kindermisbruikzaak in Münster, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, kwam vorig jaar aan het licht. Een jongen van 10 jaar en ook andere kinderen bleken herhaaldelijk door meerdere mannen seksueel te zijn misbruikt in een tuinhuisje. Het misbruik werd vastgelegd op camera en verspreid via het internet.

De hoofdverdachte, een 28-jarige IT-specialist, is veroordeeld tot 14 jaar cel. Hij was eerder al opgepakt wegens het bezit van kinderporno, maar werd toen voorwaardelijk vrijgelaten. Drie andere mannen -twee dertigers en een man van 43- moeten voor 10 tot 12 jaar naar de gevangenis. Na het uitzitten van hun celstraffen zullen de vier in preventieve hechtenis worden genomen.