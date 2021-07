9 leden van een drugsbende veroordeeld voor cannabiskweek in Blankenberge en Gistel: "Per toeval ontdekt tijdens coronacontrole"

De politie kwam de drugsbende per toeval op het spoor tijdens een coronacontrole in d eperiode van de eerste lockdown. Eén van de bendeleden was op weg met een bestelwagen en probeerde bij een controle weg te vluchten. Maar de politie kon hem tegenhouden en in de laadruimte van zijn bestelwagen ontdekten ze 420 cannabisplanten. In zijn gsm stond het adres van de plantage in Blankenberge, waar ongeveer 80 kilo cannabis gevonden werd. Verder onderzoek leidde de speurders naar de tweede plantage in Snaaskerke, een deelgemeente van Gistel. Daar stonden 818 planten. Er lag ook een kleine 30 kilogram cannabis.

Naast de celstraffen moeten de 9 bendeleden ook het geld terugbetalen dat ze met hun handel hebben verdiend, zo'n 110.000 euro.