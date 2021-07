Activisten bezetten UGent-gebouw voor Brusselse hongerstakers

De bezetting van het UFO-gebouw van de UGent in de Sint-Pietersnieuwstraat is al aan de gang sinds gisterenmiddag. Een 40-tal activisten kwam er samen in solidariteit met de campagne voor regularisatie van mensen zonder papieren in Brussel. Een groep van meer dan 400 mensen zonder papieren eist een regularisatie, en zijn daarom al een maand lang in hongerstaking.