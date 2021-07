Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan voor 90 procent afgerond, te midden van hevige gevechten

Overigens is de voormalige sovjetrepubliek Tadzjikistan zelf ongerust. Het regime daar is de opvolger van het voormalige sovjetbewind en heeft in de jaren 90 een bloedige burgeroorlog uitgevochten met islamitische rebellen. Tadzjikistan heeft 20.000 mensen gemobiliseerd om de grens met Afghanistan te beveiligen. Rusland, dat een grote militaire basis heeft in het land, is bereid om de troepen in te zetten om de grens te verdedigen.