Annalena Baerbock, van groene heldin tot gevallen engel: de Duitse verkiezingscampagne is hard 

Twee en een halve maand voor de verkiezingen, draait het alleen om Baerbock. Zij is het verkiezingsonderwerp van het moment: het wordt persoonlijker en harder, zwarter en witter. Het baart ook niet-groenen zorgen: zo waarschuwde bondspresident Frank-Walter Steinmeier voor "moddergooien" tijdens de verkiezingscampagne.

Toch heeft Baerbock dat voor het grootste deel aan zichzelf te danken. Zijn het "doodzondes" die ze begaan heeft? Wellicht niet. Maar heeft ze op zijn minst niet te nauw omgesprongen met bonnetjes, met haar CV, met haar boek? Dat zeker wel. Is dat alles belangrijker dan haar politieke ideeën en maakt haar dat ongeschikt als kanselierskandidaat? Het hangt er vanaf: Over de waarde van het groene programma zegt dat niets. Over de persoon die het land wil leiden, dan weer wel.

Goed nieuws is het voor de andere twee kanselierskandidaten: Olaf Scholz van de SPD en Armin Laschet van de CDU/CSU. Hoe meer het over Baerbock gaat, hoe meer zij slapend stemmen winnen als betrouwbaarder, als vrij van schandalen. Zeker Laschet lijkt daarvan te profiteren in de peilingen. Al is de eindmeet nog niet in zicht, zeker als je ziet wat in anderhalve maand kan gebeuren.