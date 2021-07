Bewoners van door houtrot getroffen nieuwbouwappartementen in Sint-Truiden moeten tegen vrijdag uit woning

In de gesprekken na de algemene uitleg kwamen vooral heel veel praktische vragen naar boven. “Omdat heel wat bewoners zich vragen stelden over de beveiliging van het gebouw, heb ik onmiddellijk beslist om de camerawagen van de politie ter plaatse op te stellen", gaat Engelbosch verder. De mensen die in het getroffen gebouw wonen kregen ook de belofte van de waarnemend burgemeester dat ze zonder afspraak naar het containerpark kunnen. “En we gaan ook ter plaatse met onze vuilniswagen voor wie het praktisch niet mogelijk is om er te geraken."

