Brug van Humbeek heel de zomer dicht

Het is niet de eerste keer dat de brug van Humbeek voor een langere tijd dicht moet. Twee jaar geleden botste een boot tegen de brug en stortte die in. Waardoor ze maanden dicht bleef. Selleslagh: "Die ervaring kunnen we nu gebruiken. Zo zal er net als in 2019 een veerpont zijn om fietsers en voetgangers over te zetten. Dat zal varen van 6 uur 's ochtends tot middernacht. Auto's kunnen omrijden via de Verbrande Brug of via de andere zijde langs Tisselt of Zemst."