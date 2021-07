Brugge maakt zich klaar voor het WK tijdrijden: "200.000 toeschouwers verwacht"

In Brugge heeft het stadsbestuur een grote informatiecampagne gelanceerd rond de verkeershinder, die er zal zijn tijdens het WK tijdrijden eind september. Brugge is één van de gaststeden voor dat WK én ook de aankomstplaats van 2 belangrijke ritten voor het WK. Het zal druk worden, want er worden ongeveer tot 200.000 toeschouwers verwacht. Dat is goed voor vijf bloedprocessies tegelijkertijd.

Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) beseft dat het WK voor wat overlast kan zorgen. Zo worden een aantal straten, voornamelijk in West-Brugge, Dudzele en Koolkere afgesloten voor het verkeer. Toch roept hij op om vooral te genieten van het unieke evenement. "Het leuke aan een tijdrit is, dat de renners blijven passeren. De grote vloot toeschouwers komt niet in één vlaag, maar constant komen ze van Knokke over Damme."