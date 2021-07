Burgemeester Ivan Delaere geeft na 25 jaar zijn sjerp door aan partijgenoot Denis Fraeyman

Burgemeester van Pittem Ivan Delaere zal volgend jaar in september 2022 aftreden. Over de beslissing is lang nagedacht, maar burgemeester Delaere is zeker van zijn zaak. "Ik had me altijd voorgenomen om op tijd de fakkel door te geven aan de jongeren mensen die bij mij in de fractie zitten en die bekwaam zijn om mij op te volgen in het gemeentebestuur. Na ondertussen 25 jaar is de tijd voor de jongere generatie rijp." Delaere zal de sjerp doorgeven aan zijn partijgenoot en schepen van Sport Denis Fraeyman.

Vorig jaar al was afgesproken dat Fraeyman, indien er iets zou gebeuren met de burgemeester, de leiding zou overnemen. "Ik heb nog 1 jaar om mij volop in te zetten voor de gemeente Pittem en alles te geven. Daarna zal ik de vrijgekomen tijd spenderen met mijn kinderen en kleinkinderen." Maar burgemeester Delaere heeft alle vertrouwen in zijn opvolger. “Ik wil in het komende jaar mijn opvolger de tijd geven om zich in te werken in de dossiers en de vele projecten, die lopende zijn in onze gemeente. Het vraag natuurlijk heel wat tijd om die kennis over te dragen. Maar ik weet dat de mensen die mij zullen opvolgen de taak ook aankunnen."