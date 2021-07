UZ Leuven onderzoekt systeem dat hulpverleners waarschuwt als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt

De normale interventie van een ziekenwagen of een mug is tussen de 10 en 15 minuten. De bedoeling van burgerhulpverlening is om de periode dat er bij een hartstilstand geen hulp wordt verleend, in te korten.

“Het systeem start pas op als de 112 wordt verwittigd”, zegt dokter Marc Sabbe van het UZ Leuven. “De 112 stuurt de ziekenwagen, en in geval van een hartstilstand ook een mug uit. De centrale kan dan zien of er iemand met een kwalificatie van medical first responder binnen een straal van 300 meter aanwezig is. Als dat het geval is, kunnen ze die persoon een bericht sturen. De medical first responder kan dan reageren of die al dan niet ter plaatse kan gaan. Daarna krijgt die de informatie waarover het gaat en waar het zich voordoet om zich zo onmiddellijk ter plaatse begeven.”