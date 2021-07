Champagne-oorlog dreigt tussen Frankrijk en Rusland, beschermde merknaam staat op het spel

Jaarlijks brengt champagne volgens de krant The Guardian de 360 producenten in die streek voor 4,2 miljard euro in het laatje. Zowat de helft wordt uitgevoerd, veelal naar de Amerikaanse en de Britse markt. Daarna volgen Japan, Duitsland, België, Australië, Italië, Zwitserland, Zweden en Spanje.

Rusland is veel minder een afzetmarkt. Champagne -de echte uit Frankrijk dan- heeft er een marktaandeel van 13 procent en slechts 2 procent daarvan is voor Moët Hennessy, wat niet zo verschrikkelijk veel is. Toch kunnen Parijs en de EU niet anders dan reageren op deze aanval op een merknaam.