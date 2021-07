Kamp van Chirogroep uit Mol in Heist-op-den-Berg stopgezet na coronabesmettingen: 80-tal kinderen in quarantaine

Na overleg met de Molse crisiscel wordt iedereen die deelnam aan het kamp gezien als een hoogrisicocontact. Dat betekent dat alle deelnemers - zo'n 80 à 100 jongeren - in thuisquarantaine moeten. Zij worden vandaag en volgende week getest.

"De kampbubbel van 100 mensen is vrij hecht, en er is de voorbije dagen ook veel samen gespeeld, zoals dat hoort op kamp. Er zijn dus te veel hoogrisico­contacten geweest om dit kamp nog veilig te organiseren. Daarom laten we iedereen naar huis gegaan, en vragen we daarom de coronaregels op te volgen. Iedereen heeft intussen een uitnodiging gekregen voor een coronatest", zegt De Ceulaer. "Morgen kennen we de resultaten, en weten we of er nog meer mensen besmet waren of niet."

Niemand van de chiroleden of -leiding heeft contact gehad met anderen in Heist-op-den-Berg. Chirojeugd Vlaanderen heeft geen weet van coronabesmettingen op andere kampen. "Hopelijk blijft dat zo", zegt De Ceulaer.