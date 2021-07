Crowdfunding voor alleenstaande vrouw die weg moet uit appartement in Sint-Truiden omwille van houtrot 

Chloë is één van de 25 eigenaars die een aantal jaar geleden een appartement kocht in het "Residence du Sud" in Sint-Truiden. Maar het appartementsblok is onbewoonbaar verklaard omdat er instortings- en brandgevaar is. De houten structuur is aan het rotten. Gisteren kregen de getroffen bewoners tijdens een infovergadering te horen dat ze tegen vrijdag weg moeten. Ook Chloë is daarbij. Net voor de infovergadering hebben enkele collega’s van haar een crowdfundingsactie opgezet. Op minder dan een dag hebben ze al 1.400 euro ingezameld, 20 procent van de beoogde 7.000 euro.