De eekhoornbruggen in Lubbeek zijn voorlopig geen succes

Vorig jaar plaatste het Regionaal Landschap Noord-Hageland eekhoornbruggen over de Binkomstraat in Lubbeek. Dat zijn stevige touwen die over de straat tussen bomen werden gespannen. De bedoeling was dat eekhoorns zo op een veilige manier de straat konden oversteken zonder overreden te worden.

Regionaal Landschap Noord-Hageland hing er ook meteen twee wildcamera’s om nadien te kijken of de eekhoorns de touwen effectief gebruiken. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. "We hebben filmmateriaal van vier maanden en hebben geen enkele eekhoorn gespot", zegt Bert Vandebos van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De touwen blijven er wel nog een tijdje hangen. "Die kunnen gerust nog acht jaar mee", zegt Vandebos. "Het is al bewezen dat zulke constructies wel werken. Collega's van het Regionaal Landschap in Kalmthout hebben ook eekhoornbruggen en daar werken ze prima. Het is gewoon even wachten tot de eekhoorns ze vinden."