BEKIJK: Waarom wordt Hongarije niet gestraft? En blijft coronacertificaat dode letter? 5 vragen over de EU

Al sinds haar ontstaan kan de Europese Unie rekenen op lof én kritiek. Ook het afgelopen jaar werden vragen opgeworpen over de werking van Europese Unie, zoals tijdens de coronacrisis. Voor veel mensen raakte bijvoorbeeld het akkoord over het coronacertificaat niet snel genoeg afgerond. En welke macht heeft de Europese Unie om tegen de anti-homowet in Hongarije in te gaan? Europakenner Rob Heirbaut beantwoordt vijf vragen over de macht en onmacht van Europa.