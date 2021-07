Dj Flavour Drop doet jeugd dromen van vakantie tijdens prikparty in Ethias Arena

“Zelf heb ik mij een paar dagen geleden laten vaccineren”, vertelt Flavour Drop van achter zijn draaitafel. “Toen ze mij vroegen om in Hasselt te komen draaien tijdens het open prikmoment heb ik meteen toegehapt. Jongeren hebben veel geduld moeten uitoefenen maar mogen eindelijk weer dromen van feestjes en vakantie. Ik heb mijn set voor de gelegenheid extra zwoel gemaakt. Binnenkort speel ik op Pukkelpop, maar de ervaring om voor de goede vibes te zorgen in dit vaccinatiecentrum is zeker even cool. De mensen in de hal mogen jammer genoeg niet dansen, maar ik heb al veel duimpjes de lucht in zien gaan!”