Dodelijk arbeidsongeval in Buizingen

Het ongeval vond plaats op de terreinen van Nexans langs de Alsembergsesteenweg in de Halse deelgemeente Buizingen. Een vrachtwagenchauffeur had zich er geparkeerd. Rond 9.30 uur viel een van de silo’s in de buurt om door de hevige wind. Door de klap kantelde de vrachtwagen om. De bestuurder was eerst vermist. Uiteindelijk werd het slachtoffer teruggevonden, maar hij was al overleden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.