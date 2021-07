Na maanden digitaal vergaderen, eindelijk "echte" gemeenteraad in Kortrijk... tot schepen positief testte

Het was al maanden geleden dat in Kortrijk nog eens een gemeenteraad plaatsvond waarbij iedereen bijeen kwam. De voorbije maanden verliep die vergadering digitaal. Gisterenavond zou iedereen opnieuw samenkomen voor een fysieke gemeenteraad maar een halfuurtje voor de start kreeg de voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad de boodschap dat een schepen positief testte op corona. "Iedereen keek er naar uit en alles was hier coronaveilig opgesteld. We hadden zelfs wat snacks voorzien die apart verpakt waren en op elk tafeltje werden gezet. Het is een streep door de rekening, echt jammer", zegt Helga Kints.

De voorzitter van de gemeenteraad belde alle raadsleden op om te zeggen dat ze snel rechtsomkeer moesten maken om de gemeenteraad toch weer digitaal te volgen thuis. De schepen die positief testte is Axel Ronse (N-VA). Voor zover gekend is er voorlopig niemand anders van de gemeenteraad besmet met het coronavirus.