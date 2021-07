Burgemeester Enschede "rot geschrokken" van bijna 200 besmettingen na discobezoek: "Had het niet voor mogelijk gehouden"

De besmette jongeren waren allemaal aanwezig op het heropeningsfeest van discotheek Aspen Valley in Enschede, toen de nachtclubs in Nederland opnieuw mochten opengaan op 26 juni. In totaal waren er zo'n 600 aanwezigen. Goed een derde heeft dus achteraf positief getest op corona.

Er wordt nog onderzocht hoe de besmettingen precies konden gebeuren. Mogelijk werd er gesjoemeld met QR-codes waarmee mensen die geen negatieve coronatest konden voorleggen tóch binnenraakten in de club. "Als je dat doet, met die 25.000 coronadoden in het achterhoofd, moet je echt wakker worden. Het is erg onvolwassen om misbruik te maken van de coronatesten, en daarmee anderen in gevaar te brengen", aldus burgemeester Onno Van Veldhuizen die evenwel geen voorbarige conclusies wil trekken.

"Sinds midden vorige week zijn we in gesprek met alle betrokken partijen om te kijken waar het mis is gegaan. Zodra daarover meer duidelijkheid ontstaat, kunnen we passende maatregelen nemen. Voor nu is voorzichtigheid geboden", aldus de burgemeester van Enschede, meldt de plaatselijke zender RTV Oost. De club Aspen Valley blijft tot nader order gesloten.