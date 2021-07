Gaskanonnen om vliegbasis Kleine-Brogel vogelvrij te houden

De luchtmachtbasis zet al langer allerhande middelen in om vogels weg te houden van de start- en landingsbaan. Een F-16 heeft een eenstralige motor en als daar een grote vogel in terecht komt kan dat voor problemen zorgen omdat de motor aan kracht verliest. Daarom komen Dennis en zijn drie collega's van de Bird Control Unit in actie telkens een half uur vooraleer een vliegtuig opstijgt of landt. "We rijden dan langs de startbaan met onze auto met daarop een "bird scaring system" om de vogels met noodkreten af te schrikken. We hebben ook vangkooien om de vogels te vangen en die bezorgen we dan aan het Natuurhulpcentrum". En nu zijn er dus ook de vier gaskanonnen.