Groen licht voor 18 SALKturbo-projecten: "Investeringsvolume van 34 miljoen euro voor onze provincie."

Het SALKturboplan dat zich toelegt op de economische toekomst van de provincie Limburg is vanaf vandaag effectief in uitvoering. 18 projecten die een link hebben met duurzaamheid, competitiviteit, digitalisering en een inclusieve samenleving kregen groen licht van de Task Force. “Goed nieuws, want dat betekent dat er een investeringsvolume van 34 miljoen euro in onze provincie wordt geïnjecteerd”, aldus Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.