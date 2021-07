BEKIJK - Grootste oefenterrein voor de politie ligt voortaan in Sint-Niklaas

Het terrein van Westakkers is 50 hectare, of 50 voetbalvelden groot, en is daarmee het grootste oefenterrein voor onze politie. Het heeft 16 miljoen euro gekost, maar het is volgens de politie elke euro meer dan waard. "Dat dat nog niet bestond is een grote blinde vlek", zegt Marc De Mesmaeker, het hoofd van de federale politie.